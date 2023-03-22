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Приметы и советы

Мошенники начали вербовать россиян для участия в своих схемах

Никита Худяков
Общество
Мошенники начали вербовать россиян для участия в своих схемах
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

ВТБ предупредил о схеме, когда злоумышленники предлагают пострадавшим от мошенников россиянам работу с органами государственной безопасности для борьбы с преступностью. Об этом в среду, 22 марта, сообщила пресс-служба банка.

— По данным ВТБ, злоумышленники от имени органов государственной безопасности обзванивают россиян, ранее пострадавших от рук мошенников, и предлагают им официально устроиться на работу по поиску преступников, обещая ежемесячный доход, — говорится в сообщении.

Чаще всего целью мошенников становятся люди старшего поколения. Отмечается, что клиентов используют в качестве дроппера. На их банковские карты переводят похищенные деньги и требуют выполнять действия по «спасению» средств, а по факту люди становятся соучастниками незаконного обналичивания чужих денег, говорится в материале.

13 марта Сбербанк предупредил о новых случаях обмана клиентов банка: мошенники звонят жертвам и обвиняют их якобы в измене Родине.

Заместитель начальника 6-го отдела управления уголовного розыска столичного ГУ МВД России Вячеслав Отраднов рассказал, как избежать обмана при покупках в интернете. По его словам, наиболее популярная схема обмана при торговле в Сети начинается с публикации объявления с товаром средней ценовой категории. Когда на него откликается покупатель, продавец всеми силами пытается его уговорить воспользоваться услугой доставки.

Деньги Банк ВТБ Мошенничество
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