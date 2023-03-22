Сергей Собянин открыл новый научно-лабораторный комплекс Московского эндокринного завода

Фото: Сайт Сергея Собянина

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 22 марта, открыл новый научно-лабораторный комплекс Московского эндокринного завода в филиале «Лефортовский» и поздравил его коллектив с 80-летним юбилеем предприятия.

— Московскому эндокринному заводу исполняется в этом году 80 лет. Он прошел очень славную историю: со времен Великой Отечественной войны, когда обеспечивал фронт необходимыми лекарствами, до ситуации с пандемией, когда завод тоже включился в борьбу с эпидемией, помогал обеспечению лекарств, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что завод является флагманом в задаче полного импортозамещения фармацевтики. Предприятие обеспечивает страну отечественной продукцией, связанной с обезболиванием и онкозаболеваниями.

Кроме того, завод обязался начать выпуск 20 важнейших лекарств. Первые поставки начнутся уже в апреле, написал Собянин в своем Telegram-канале.

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В конце прошлого месяца Сергей Собянин рассказал, что резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» компания «Биокад» передала в медучреждения города более 670 тысяч лекарств. С ней был заключен офсетный контракт для обеспечения столицы необходимыми объемами препаратов.