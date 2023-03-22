Новое здание ОВД появится в деревне Красная Пахра

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москва, поселение Краснопахорское, деревня Красная Пахра Карта всех событий

Здание полиции может появиться в деревне Красная Пахра в Новой Москве. Об этом в среду, 22 марта, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

— Общая площадь здания составит около 6500 квадратных метров. Современное здание отделения полиции будет соответствовать всем требованиям, которые предъявляются объектам такого типа, — сказала она.

Площадь территории для застройки составила один гектар. Здание будет расположено около спортивного клуба «Октябрь» на Октябрьской улице. Уточняется, что высота здания составит около 20 метров. На территории планируется открыть парковку для служебного транспорта, спортивные площадки и плац.

Недавно городские власти заключили с правообладателями земельных участков договор о комплексном развитии неэффективно используемой территории на улице Новая Ипатовка, владение 23а. Инвесторы построят в районе Коптево общественно-деловую, социальную и жилую недвижимость.

Также инвесторы построят 80 объектов по программе стимулирования создания МТП. Для этих целей были заключены 35 договоров.