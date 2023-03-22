Андрей Бочкарев: В ЖК на северо-востоке Москвы появится двухуровневое пространство с ландшафтным садом

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Москва, Снежная улица, вл22к3 Карта всех событий

В рамках благоустройства жилого комплекса в СВАО инвестор создаст двухуровневое дворовое пространство с ландшафтным садом. Об этом в среду, 22 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Идея создания двухуровневого пространства обусловлена местом расположения самого жилого комплекса — на берегу Капустинского пруда, как бы являясь продолжением береговой линии, — сказал представитель мэрии.

Инвестор проводит данные работы сугубо за счет собственных средств. Согласно планам девелопера, нижний уровень пространства разместится на придомовой территории, в то время как верхний — на кровле одноэтажного строения коммерческих помещений.

По словам главы Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, близкое расположение к воде отразилось и в оформлении территории. Так, за основу дизайна были взяты водяные лилии, их стилизованное изображение встречается на садовой мебели и декоративных светильниках. Также на территории будет создано несколько функциональных зон, рассчитанных на жителей всех возрастов.

Свыше 800 тысяч квадратных метров жилой недвижимости строят и проектируют в рамках программы реновации на западе столицы.

Объем проектируемого и строящегося жилья в округе позволяет обеспечить новыми квартирами свыше 25 тысяч горожан. Наибольшее количество новостроек появится в Можайском районе.