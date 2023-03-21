Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Более 800 тысяч «квадратов» жилья построят по программе реновации на западе Москвы

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более 800 тысяч «квадратов» жилья построят по программе реновации на западе Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Свыше 800 тысяч квадратных метров жилой недвижимости строят и проектируют в рамках программы реновации на западе столицы. Об этом во вторник, 21 марта, сообщила пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

— В Западном административном округе столицы строится 21 жилой дом по программе реновации общей площадью 438,4 тысячи квадратных метров. Еще 17 новостроек площадью 376,4 тысячи квадратных метров проектируется, — рассказал руководитель департамента Сергей Левкин.

По его словам, объем проектируемого и строящегося жилья в округе позволяет обеспечить новыми квартирами свыше 25 тысячам горожан. Наибольшее количество новостроек появится в Можайском районе.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что свыше 2,5 тысячи жителей 11 старых домов начали переезжать в новые квартиры по программе реновации с начала года. По словам Левкина, программа реновации реализуется в 122 районах города, в шести из них она почти завершена.

Недвижимость Жилье Сергей Левкин Москва Реновация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Будут ли следующие поколения читать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А мать-и-мачеха скоро зацветет: о чем говорят в московских автобусах

Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Все мнения
О проекте