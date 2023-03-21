Более 800 тысяч «квадратов» жилья построят по программе реновации на западе Москвы

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Свыше 800 тысяч квадратных метров жилой недвижимости строят и проектируют в рамках программы реновации на западе столицы. Об этом во вторник, 21 марта, сообщила пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

— В Западном административном округе столицы строится 21 жилой дом по программе реновации общей площадью 438,4 тысячи квадратных метров. Еще 17 новостроек площадью 376,4 тысячи квадратных метров проектируется, — рассказал руководитель департамента Сергей Левкин.

По его словам, объем проектируемого и строящегося жилья в округе позволяет обеспечить новыми квартирами свыше 25 тысячам горожан. Наибольшее количество новостроек появится в Можайском районе.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что свыше 2,5 тысячи жителей 11 старых домов начали переезжать в новые квартиры по программе реновации с начала года. По словам Левкина, программа реновации реализуется в 122 районах города, в шести из них она почти завершена.