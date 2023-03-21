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Андрей Бочкарев: Более 2,5 тысячи москвичей начали переезд в новые квартиры с начала года

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев: Более 2,5 тысячи москвичей начали переезд в новые квартиры с начала года
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Более 2,5 тысячи жителей 11 старых домов начали переезжать в новые квартиры по программе реновации с начала года в САО, ЮВАО, ЮАО и Зеленограде. Об этом во вторник, 21 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— С 2017 года, когда стартовала программа реновации, таких рекордных темпов переселения еще не наблюдалось. Тенденция к ускорению программы обусловлена прежде всего сокращением сроков строительства домов, в том числе на месте снесенных старых пятиэтажек, — рассказал он.

По словам руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, программа реновации реализуется в 122 районах города, в шести из них она почти завершена. К таким районам относятся Мосрентген, Северный, Сосенское и Молжаниново, Ясенево и Северное Медведково.

С декабря 2022 года по февраль 2023 года около 6,5 тысячи москвичей получили новые квартиры по программе реновации. При этом больше всего новоселов — свыше 1,4 тысячи — появилось на юго-востоке столицы.

Строительство Недвижимость Жилье Андрей Бочкарев Реновация
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