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Около 6,5 тысячи москвичей получили новые квартиры по реновации этой зимой

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Около 6,5 тысячи москвичей получили новые квартиры по реновации этой зимой
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

С декабря 2022 года по февраль 2023 года около 6,5 тысячи москвичей получили новые квартиры по программе реновации. Об этом во вторник, 21 марта, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

— Больше всего новоселов — свыше 1,4 тысячи — появилось на юго-востоке столицы, на востоке — более 1,1 тысячи, на севере — почти 1,1 тысячи, — сказал он.

Пятерку среди округов замкнули юго-запад и запад Москвы, там новые квартиры получили 873 и 758 жителей соответственно. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, участникам программы реновации квартиры предоставляют в том же районе, где расположены их старые дома. В качестве исключения жители Зеленограда и Новой Москвы.

Также стало известно, что четыре жилых дома на юге столицы готовят к заселению по программе реновации. Они расположены в четырех районах — Даниловском, Нагатинском Затоне, Донском, Нагатино-Садовниках.

В минувший понедельник, 21 марта, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что свыше 109 тысяч жителей столицы начали переселение в новые дома, построенные по программе реновации. По его словам, большинство домов для переселения переданы на северо-востоке, юго-востоке и юго-западе столицы.

Недвижимость Жилье Максим Гаман Москва Реновация
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