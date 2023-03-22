Иммунолог Продеус дал советы аллергикам, как пережить период цветения

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Иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рассказал, как зависимым от пыльцы людям пережить весенний период.

Эксперт отметил, что для начала необходимо посетить врача-специалиста и подготовиться путем лечения. Делать это необходимо обязательно в межсезонье (осенне-зимний период) с помощью аллерген-специфической иммунотерапии.

Продеус напомнил, что в средней полосе России аллергию в основном вызывают раннецветущие деревья — ольха, береза, тополь, а в южных регионах — амброзия.

Он посоветовал аллергикам чаще делать влажную уборку дома и принимать душ. В отличие от остальных времен года не рекомендуется открывать окна и проветривать помещение, потому что в этом случае частички пыльцы залетают в квартиру.

Продеус также напомнил, что весной аллергикам не рекомендуется употреблять яблоки, вишню, сливы, черешню, персики, потому что у людей, страдающих от цветения березы, есть перекрестная аллергия на косточковые, передает «Радио 1».

Проблема аллергии является для россиян актуальной. Опрос сервиса «ИНВИТРО» показал, что 54 процента опрошенных страдают от непереносимости сезонных цветений. У каждого четвертого такие проблемы наблюдаются с семи лет или с более раннего возраста, передает ФАН.

Московские ученые порадовали аллергиков новостью: в столице создана вакцина от этого сезонного заболевания. «Вечерняя Москва» узнала подробности и выяснила, что можно сделать уже сейчас, чтобы облегчить себе жизнь в период цветения.