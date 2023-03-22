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Малоинвазивные операции начали проводить в подмосковном городе Пушкино

Ирина Игнатенко
Общество
Малоинвазивные операции начали проводить в подмосковном городе Пушкино
Фото: gov.spb.ru

В Московской области благодаря национальному проекту «Здравоохранение» продолжается обновление медицинского оборудования в региональных больницах и поликлиниках.

Так, в травматологическое отделение Московской областной больницы имени профессора В. Н. Розанова в Пушкине поступила новая артроскопическая стойка. С ее помощью можно проводить малоинвазивные операции на коленных суставах пациентов.

Первая операция на новом оборудовании уже проведена женщине, поступившей в областную больницу с сильной болью в колене. У нее был диагностирован дефект суставной ткани.

Через небольшие проколы травматологи извлекли нежизнеспособный кусок хрящевой ткани, а всю поверхность сустава они почистили. С помощью артроскопии также возможны удаление поврежденных частей менисков, восстановление связок и тканей хрящей.

Оперативные вмешательства проходят под местным наркозом, пациента выписывают через день после операции, передает издание «Вести Подмосковья». Всего за три года в Подмосковье модернизируют свыше 30 поликлиник, передает РИАМО.

Столичные поликлиники постепенно приводятся к единому стандарту, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Городское руководство намерено создать свыше 280 зон отдыха на территориях московских поликлиник. При этом к каждому учреждению применяется индивидуальный подход, подчеркнул Собянин.

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