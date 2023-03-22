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Минкульт назначил Кожанова на пост гендиректора Политехнического музея

Евгений Силаев
Общество
Минкульт назначил Кожанова на пост гендиректора Политехнического музея
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Министерство культуры России назначило на пост генерального директора Политехнического музея помощника президента НИЦ «Курчатовский институт» Дмитрия Кожанова. Об этом в среду, 22 марта, сообщили в пресс-службе министерства.

— 22 марта статс-секретарь — заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова представила нового руководителя Политехнического музея. Им стал представитель Курчатовского института, кандидат экономических наук Дмитрий Кожанов, — говорится на сайте министерства.

Отмечается, что в настоящее время в музее проводится масштабная реконструкция. Кроме того, готовятся к открытию новые выставки, оцифровываются фонды и ведется работа по другим направлениям.

Предшественницей Кожанова на посту гендиректора Политехнического музея была Елена Проничева. Минкульт сообщил, что 9 февраля она перешла на аналогичную должность в Третьяковскую галерею.

Она сменила Зельфиру Трегулову, которая покинула должность генерального директора музея в связи с завершением срока трудового контракта. Проничевой предстоит продолжить работу по развитию учреждения и его филиалов, в частности, в рамках создаваемых культурно-образовательных и музейных комплексов.

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