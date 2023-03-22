Программу по бесплатной установке фандоматов в вузах запустили в России

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Российский экологический оператор запустил вместе с партнерами акцию по бесплатной установке фандоматов по сбору вторсырья в российских вузах.

— Благодаря таким акциям по организации сети фандоматов в вузах удастся повысить уровень экологической культуры как у студентов, так и у преподавателей и в целом у многих граждан России. Мы планируем, что фандоматы будут установлены на территории десятков вузов в разных регионах, количество неограниченно, — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

В фандомат можно сдать на переработку пластиковые бутылки или алюминиевые банки. Одно учебное заведение будет накапливать через фандомат 5–20 мешков со вторичным сырьем, затем оно будет вывезено и отправлено на переработку, передает «360».

X5 Group и научно-производственное предприятие «Современный рециклинг» подписали соглашение о сотрудничестве. Благодаря этому уже весной 2023 года в Москве в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток» будут установлены до 20 фандоматов для сбора пластиковых бутылок, алюминиевых банок и приема стеклянной тары.