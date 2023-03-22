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«Плавает в бассейне»: досуг медведя Диксона в вольере стал более разнообразным

Полина Пашкина
Город
«Плавает в бассейне»: досуг медведя Диксона в вольере стал более разнообразным
Фото: Пресс-служба зоосада
Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Прогулки по уличному вольеру для белого медведя Диксона сделали более насыщенными и интересными. Об этом сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

— Он играет, перекатывается с боку на бок. Когда есть желание, плавает в бассейне, — сказала она.

Видео: Telegram / Светлана Акулова

Чтобы мотивировать медведя вытягиваться и стараться достать лакомство, зоологи придумывают для него сложные кормушки. Например, яблоки прячут в картонном тубусе, который подвешивают кверху, написала Акулова в Telegram-канале.

Движения медведя становятся все более выраженными. Лапы Диксона постепенно начали заживать. Он старается вести себя активно, насколько это возможно, поделилась генеральный директор Московского зоопарка.

Недавно медведю презентовали новую игрушку. В его вольере появился серый буй, который изготовили из высокопрочного пластика. Он всегда возвращается в исходное положение после любого движения за счет находящегося внутри утяжелителя.

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