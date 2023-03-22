Шольца заподозрили в сокрытии исполнителей диверсии на «Северных потоках»

Фото: bundeskanzler.de

Канцлер Германии Олаф Шольц с осени 2022 года помогает США скрыть их причастность к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом в среду, 22 марта, сообщил журналист Сеймур Херш.

По его словам, точно неизвестно, знал ли Шольц о готовящихся диверсиях. Несмотря на это, с осени 2022 года он начал «подыгрывать» США, уверен журналист.

— На данный момент следует отметить, что канцлер Шольц ... явно с прошлой осени замешан в поддержке сокрытия администрацией Байдена своей операции в Балтийском море, — написал Херш, чьи слова приводит Lenta.ru.

Статья о «Северных потоках» лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша вышла в феврале. Журналист заявил, что за диверсией стоят Соединенные Штаты, которые задействовали для взрывов своих союзников по НАТО. По его версии, летом в ходе учений Baltops американские водолазы заминировали трубопроводы. Затем через три месяца взрывные устройства привели в действие с территории Норвегии. Херш считает, что такое решение было принято лично американским президентом Джо Байденом.

Ранее схожее мнение выразил и лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он отметил, что еще до выступления Херша было ясно: за взрывами на трубопроводах стоят американцы. По его словам, США давно боролись с газопроводом «Северный поток», это стало постоянным элементом их внешней политики.