Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который нелегально держал львенка в неволе в Москве

Фото: Прокуратура Москвы

Москва, улица Герасима Курина Карта всех событий

В отношении жителя столицы, у которого изъяли львенка без документов, возбуждено уголовное дело. Об этом в эфире программы «Ваше право» на «Вечерке ТВ» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 22 марта.

Установлено, что злоумышленник содержал детеныша крупного хищного млекопитающего незаконно. Помимо этого мужчина держал животное в ненадлежащих условиях, не приспособленных для молодого льва, неправильно и недостаточно кормил его, в связи с чем у животного развились различные заболевания, в том числе рахит. По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

— Сейчас 4-месячный львенок находится в Центре реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, где специалисты оказывают ему необходимую помощь, — резюмировала Нефедова.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в столице, на улице Герасима Курина. Сотрудники полиции остановили автомобиль, за рулем которого был 35-летний мужчина. В салоне машины правоохранители обнаружили детеныша азиатского льва.