Минфин заявил о трудностях с частными инвестициями в нацпроекты

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Минфину в 2022 году удалось привлечь менее половины целевого показателя внебюджетных средств для финансирования национальных проектов. Об этом в среду, 22 марта, сообщил директор департамента программно-целевого планирования и эффективности бюджетных расходов министерства Николай Бегчин.

— На практике по итогам 2022 года из запланированных 1,8 триллиона рублей исполнено оказалось 794 миллиарда рублей, — сказал чиновник.

Внебюджетные средства должны были стать значительным источником финансирования реализации нацпроектов. Таким образом, план оказался реализован лишь на 43 процента.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в 2019–2021 годах, отметил Бегчин. В министерстве полагают, что причина этого заключается в изначально недостаточной проработке объемов финансирования в плановом отношении, передает РБК.

Разовый сбор, составляющий долю от превышения прибыли, будут платить компании, работающие в ряде отраслей, сообщил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

Речь идет о разовом сборе, представляющем из себя долю от прибыли за 2021–2022 годы относительно прибыли за 2018–2019 годы. Процентную ставку определят до 25 марта, а первые платежи в бюджет планируют взимать с четвертого квартала 2023 года.