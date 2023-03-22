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Путин направил родным Чурова телеграмму с соболезнованиями

Полина Пашкина
Общество
Путин направил родным Чурова телеграмму с соболезнованиями
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным бывшего главы Центризбиркома Владимира Чурова в связи с его смертью. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в среду, 22 марта.

В телеграмме Путин попросил близких Чурова принять слова глубокого соболезнования и поддержки.

— Профессионал высочайшего класса, честный, принципиальный, бесконечно преданный делу человек. Он всегда трудился с полной самоотдачей, — написал глава государства.

Президент отозвался о Чурове как о человеке, который на сложных направлениях работы, ответственном посту, в общественной и законотворческой деятельности отстаивал свою гражданскую позицию и честно служил Отечеству, передает сайт Кремля.

О смерти Владимира Чурова в возрасте 70 лет сообщил депутат Госдумы Леонид Ивлев. Стало известно, что бывший глава Центризбиркома перенес обширный инфаркт и операцию на сердце неделю назад.

После медицинских вмешательств Чуров стал немного приходить в себя. Незадолго до смерти он делился планами написать свою книгу.

Соболезнования ЦИК Россия Владимир Путин
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