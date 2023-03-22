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Лидер турецкой оппозиции подал заявку в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Евгений Жуков
В мире
Лидер турецкой оппозиции подал заявку в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты
Фото: Pixabay

Единый кандидат от оппозиционной фракции «Народный альянс» Кемаль Кылычдароглу официально выдвинут кандидатом на президентских выборах в Турции 14 мая. Соответствующий документ был передан в среду, 22 марта, в Высший избирательный совет.

Заявление было передано заместителями председателя группы Народно-республиканской партии (CHP) и представителями партий оппозиционного блока.

Результаты предвыборных опросов пока не выявляют фаворита предстоящих выборов, однако специалисты считают, что нынешний электоральный процесс станет самым сложным для правящей партии из-за недавних землетрясений, унесших жизни больше 50 тысяч человек, и сложившейся в связи с этим экономической ситуации, передает РИА Новости.

Политическая карьера Кылычдароглу началась, когда на выборах 3 ноября 2002 года от Стамбула он стал депутатом Народно-республиканской партии в Великом национальном собрании Турции.

Накануне стало известно, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально выдвинут в качестве кандидата на выборы главы государства.

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