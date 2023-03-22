IIHF продлила отстранение России и Белоруссии до 2024 года

Фото: vk/fhr

Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) продлила отстранение России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой до конца сезона 2023/2024. Об этом в среду, 22 марта, сообщили в организации.

— На основании детальной оценки рисков, проведенной известной компанией, которая специализируется на их оценке, связанных с различными глобальными проблемами, совет IIHF определил, что повторное включение сборных России и Белоруссии в соревнования организации пока небезопасно, — говорится на сайте IIHF.

28 февраля 2022 года международная федерация приняла решение об отстранении сборных России и Белоруссии от чемпионата мира по хоккею. Кроме того, РФ потеряла право проведения молодежного и взрослого мировых первенств в 2023 году.

В конце января Олимпийский совет Азии предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх — местном аналоге Олимпиады. ОСА ожидает ответа спортивных федераций двух стран.