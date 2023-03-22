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Приметы и советы

Госдума ввела запрет на задержание подозреваемых по истечении срока давности преступлений

Евгений Жуков
Политика
Госдума ввела запрет на задержание подозреваемых по истечении срока давности преступлений
Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, предусматривающий запрет на задержание подозреваемых в случае, если срок давности их уголовного преследования истек. Об этом стало известно в среду, 22 марта.

То же касается и избрания меры пресечения подозреваемому в аналогичных случаях. Однако данное постановление не будет распространяться на лиц, которые находятся под подозрением или обвиняются в совершении преступлений, за которые предусмотрена смертная казнь или пожизненное заключение.

В материале говорится, что в случае окончательного принятия законопроекта изменения будут внесены в статьи № 91 и 97 Уголовно-процессуального кодекса России. Они устанавливают основания для задержания подозреваемых и избрания им меры пресечения, передает ТАСС.

В начале февраля президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном сборе геномной информации у осужденных и подозреваемых. Как уточняется, собирать пробы ДНК планируют у всех осужденных, подозреваемых, а также при административном аресте.

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