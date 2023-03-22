Шойгу провел переговоры с министром обороны Турции Акаром

Фото: Минобороны РФ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. Об этом в среду, 22 марта, сообщили в пресс-службе российского Минобороны.

— В ходе переговоров стороны обсудили результаты реализации «Черноморской инициативы», вопросы сирийского и нагорно-карабахского урегулирования, — говорится в Telegram-канале «Минобороны России».

Телефонные переговоры, как подчеркивается, состоялись по инициативе турецкой стороны. Шойгу и Акар, в частности, обсудили направления взаимодействия, которые представляют для обеих стран взаимный интерес.

15 марта Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с коллегой из Соединенных Штатов Ллойдом Остином. Темой обсуждения стали причины и последствия инцидента с американским беспилотным летательным аппаратом над Черным морем.

Министр обороны РФ указал, что причиной инцидента стали действия Штатов по несоблюдению заявленной Россией зоны ограничения полетов и усиление разведдеятельности против интересов Москвы.