Александр Красовский назначен главой управы Хорошевского района Москвы

Фото: Пресс-служба Госдумы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, которым назначил Александра Красовского на должность главы управы Хорошевского района. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города в среду, 22 марта.

— Назначить Красовского Александра Сергеевича на должность главы управы Хорошевского района Москвы, — говорится в документе.

Служебный контракт с Красовским заключается на срок полномочий главы города, но не превышающий предельный срок замещения указанной должности.

17 марта Сергей Собянин подписал указ, которым назначил Антона Удальева на пост заместителя руководителя столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства. Служебный контракт с чиновником заключен сроком на пять лет, но не превышающим срок полномочий мэра.

Сергей Собянин также подписал документ, которым назначил Александру Никишову на пост заместителя главы столичного департамента спорта. В тексте указа уточняется, что с ней был заключен служебный контракт сроком на один год, но не превышающим срок полномочий мэра Москвы.