Санду одобрила переименование государственного языка Молдавии в румынский

Фото: flickr/45198836@N04

Президент Молдавии Майя Санду подписала закон о переименовании государственного языка республики с молдавского на румынский.

— Сегодня я промульгировала закон, подтверждающий историческую и неопровержимую истину: государственным языком Молдавии является румынский язык. Хочу, чтобы румынский язык объединил всех нас, живущих здесь и любящих эту землю, — отметила она.

Глава государства считает, что принятие подобного закона поможет объединить молдавское общество. В свою очередь те, кто утверждал, что государственным языком Молдавии является молдавский, «преследовали только одно — разделить нас», считает президент.

При этом румынский, по мнению Санду, с большой вероятностью может выступить «катализатором консолидации» молдавского народа, передает ТАСС.

В начале марта дискуссия о переименовании молдавского языка в румынский в законодательных актах республики закончилась потасовкой в парламенте Молдавии. Во время представления проекта закона депутаты от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов вышли на трибуну с транспарантами «Не издевайтесь над конституцией», «Молодова, молдаване, молдавский».