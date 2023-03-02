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Потасовка из-за переименования языка в румынский произошла в парламенте Молдавии

Евгений Белоусов
В мире
Потасовка из-за переименования языка в румынский произошла в парламенте Молдавии
Фото: Пресс-служба Совфеда

Дискуссия о переименовании молдавского языка в румынский в законодательных актах республики закончилась потасовкой в парламенте Молдавии.

Во время представления проекта закона депутаты от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов вышли на трибуну с плакатами «Не издевайтесь над конституцией», «Молодова, молдаване, молдавский».

Авторы законопроекта, депутаты правящей Партии действия и солидарности, попытались оттеснить коммунистов. Они принялись рвать плакаты и выкрикивать в адрес коммунистов «Манкурты!» (потерявший связь со своими историческими корнями человек — прим. «ВМ»).

После этого завязалась потасовка. Тем не менее законопроект был одобрен в первом чтении, передает ТАСС.

13 февраля президент Молдавии Майя Санду сообщила, что в стране готовятся попытки изменения конституционного строя. По ее словам, группа диверсантов готовится атаковать государственные здания в республике.

Руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев заявил «Вечерней Москве», что США и их союзники стремятся сделать из Молдавии «анти-Россию 2.0» по примеру Украины, что обернется для страны обнищанием. По его мнению, антироссийский курс Молдавии проявляется в ее политике, культуре и экономике.

Парламент потасовка Молдавия
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