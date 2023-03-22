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«Билайн» зарегистрировал новую версию логотипа

Полина Пашкина
Экономика
«Билайн» зарегистрировал новую версию логотипа
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Компания «ВымпелКом», владеющая брендом «Билайн», зарегистрировала новую версию товарного знака. Об этом свидетельствуют данные Роспатента.

Новый логотип представляет собой строчную букву «б» с точкой рядом. Согласно сведениям на портале Роспатента, заявка на регистрацию торгового знака была подана в июле 2022 года.

Уточняется, что логотип является альтернативным, а не заменяющим. Его будут использовать для определенных задач. Срок действия исключительного права на обновленный логотип продлится до середины июля 2032 года.

В ноябре 2022 года группа топ-менеджеров мобильного оператора «Билайн» подписала соглашение о покупке компании «Вымпелком» у нидерландского телекоммуникационного холдинга Veon.

Сумма сделки составила 130 миллиардов рублей. Предположительно, процесс продажи бизнеса завершится не позднее 1 июня 2023 года, однако обе стороны имеют право продлить срок, если регулирующие органы не предоставят необходимые лицензии и разрешения.

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