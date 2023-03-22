«Ситуация — кринж»: фигуристка Загитова попала в аварию в Москве

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что попала в аварию на такси в Москве.

— В общем, друзья, ситуация — кринж. В какой-то момент все пошло наперекосяк, у меня забрали машину, эвакуировали и сказали ехать в низ Москвы. Когда я приехала туда, сказали, что машины нет, я поехала наверх, и все это время у меня заняло где-то три часа. По дороге я успела попасть в аварию на такси — тоже очень интересный факт, — написала она в Telegram-канале.

Позднее олимпийская чемпионка выложила фото из центра «Московский транспорт». На снимке видно, что она подписывает документы.

В начале марта в СМИ появилась новость, что известная телеведущая Лариса Вербицкая попала в страшную аварию с участием КамАЗа. Как рассказала сама теледива в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы», эта информация сильно преувеличена.

По ее словам, ДТП действительно произошло, однако все обошлось без каких-либо последствий. Серьезных причин опасаться за ее здоровье нет, так как беда ее миновала.