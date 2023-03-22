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Блинкен оценил вероятность задержания Путина в США по ордеру МУС

Евгений Жуков
В мире
Блинкен оценил вероятность задержания Путина в США по ордеру МУС
Фото: flickr/statephotos

Глава Госдепа Энтони Блинкен не стал комментировать вероятность того, что США могут задержать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) в случае его прибытия на территорию страны.

— Я не могу забегать вперед с этим, поскольку, безусловно, мне нужно ознакомиться с законами и нормами. Как вы знаете, мы на самом деле не являемся участниками МУС, потому я бы не хотел касаться этого гипотетического вопроса, — сказал дипломат.

Помимо этого, он выразил сомнение в том, что в ближайшее время Путин собирается приехать в США. При этом Блинкен отметил, что те государства, которые являются подписантами Римского Статута, «должны выполнить свои обязательства», передает ТАСС.

МУС 17 марта выдал ордеры на арест Владимира Путина и уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В документе говорится, что они якобы могут быть причастны к «военным преступлениям».

Пресс-секретарь лидера ЮАР Винсент Магвенья, комментируя решение МУС об ордере на арест российского лидера, заявил, что Кейптаун осознает свои юридические обязательства в случае визита Путина на саммит БРИКС в стране.

США Владимир Путин Энтони Блинкен
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