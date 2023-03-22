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Россия планирует создать собственную систему поставок энергоресурсов

Евгений Силаев
Экономика
Россия планирует создать собственную систему поставок энергоресурсов
Фото: shutterstock

Россия намерена создать альтернативную систему поставок энергетических ресурсов. Об этом в среду, 22 марта, сообщил заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.

По его словам, Россия продолжит оставаться надежным поставщиком. При этом для «нас и семи из восьми миллиардов людей» необходимо разработать собственную систему поставок, подчеркнул он.

— Мы увидели, что очень сильно увеличились логистические маршруты. Та система транспортировки нефти, которая существовала последние 50–60 лет, была сломлена, — сказал чиновник.

Рыночная экономика всегда стремится к наиболее эффективному состоянию, а также к минимизации логистических издержек и маршрутов, заявил Сорокин на форуме «Нефтяная столица», передает ТАСС.

Минэнерго России 1 марта утвердило порядок мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт. Ведомство будет мониторить цены на нефть на основании данных Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, агентства Argus и ФТС.

При этом стоимость российских марок Urals и ESPO будет сравниваться с ключевыми иностранными марками, представленными на мировых рынках.

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