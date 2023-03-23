Разин напомнил, что Пугачева обращалась к Путину с просьбой беречь ее

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Музыкальный продюсер Андрей Разин заступился за певицу Аллу Пугачеву, которая покинула Россию в марте 2022 года, и призвал прекратить ее травлю. По его словам, Примадонна много всего сделала для страны, поэтому не заслуживает такого отношения к себе.

Разин напомнил, что артистка уже в почтенном возрасте, занимается семьей и детьми.

— Как-то Алла Борисовна опрометчиво сказала Владимиру Владимировичу Путину одну фразу: «Берегите меня». И теперь многие «коршуны» атакуют ее, в том числе и за эти слова, — написал он в соцсетях.

Для продюсера стало большим удивлением, что именно Пугачеву выбрали козлом отпущения в нынешней ситуации.

— Мне кажется неправильным, что разные шакалы стараются ее лишний раз укусить. То, что с ней делают сейчас, это неправильно, — высказался Разин, передает StarHit.

Стало известно, сколько Алла Пугачева зарабатывала перед отъездом в Израиль. За прошлый год певица заработала 135 тысяч рублей со своего бизнеса — компании «АБП». При этом в общей сложности выручка от ее предпринимательства достигла 2,1 миллиона рублей.