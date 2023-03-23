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Активист Совинский пригрозил украинцам из-за видео с избиением подростков в Польше

Юлия Курганова
В мире
Активист Совинский пригрозил украинцам из-за видео с избиением подростков в Польше
Фото: shutterstock

Группа подростков с Украины напала на польских сверстников в городе Вроцлав. Об этом сообщил активист правой партии «Национальное движение» Веслав Совинский.

Он разместил в соцсети видео, на котором запечатлен конфликт группы молодых людей, которые говорят на украинском и русском языке с несколькими польскими подростками. На кадрах видно, как одного из поляков несколько раз бьют по лицу.

— Как нация, мы столкнулись с проблемой, которую нельзя заметать под ковер. Такие ситуации встречаются и будут становиться чаще. Пусть только случится трагедия — улица сама будет добиваться справедливости, — заявил политик.

Он считает, что не следует этого допускать. При этом сейчас такие инциденты «замалчиваются» из-за «неверно понятого определения «хорошие отношения», сообщает РИА Новости.

Бежавшие в Европу украинцы разбили свои мечты о бюрократическую волокиту. Об этом написала обозреватель Мария Чаплия в статье для Telegraph. Украинским беженцам пришлось бороться с чрезмерной бумажной волокитой и запутанными правилами.

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