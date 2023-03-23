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Пленный боец ВСУ: Из-за нехватки людей Киев отправляет на передовую инвалидов

Юлия Курганова

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Ситуация в Донбассе
В мире
Пленный боец ВСУ: Из-за нехватки людей Киев отправляет на передовую инвалидов
Фото: president.gov.ua

Из-за некомплекта в подразделениях ВСУ командование отправляет на передовые позиции даже людей с инвалидностью. Об этом сообщил военный 54-й бригады украинской армии Евгений Иванников, взятый плен в Луганской народной республике.

— Медкомиссии сейчас заточены под то, чтобы все здоровые были. То есть люди, даже которые с серьезными болезнями, их заворачивали и говорили, что здоровы, — рассказал он.

Боец ВСУ сообщил, что его подразделение, которое стояло в тылу, расформировали из-за нехватки людей и отправили на передовые позиции.

— У нас уже остались все те, кто по здоровью с проблемами и в годах. Был человек, у которого в двух пятках стоят пластины, чуть больше года после операции. Все были с проблемами. Когда нас брали, говорили, что все здоровы. Один вот шел на позиции, 57 или 58 лет ему, сердечный приступ, прямо оттуда эвакуировали. У меня куска легкого нет, отдышка, и все знали об этом, — заявил он.

Иванников уточнил, что среди его знакомых в подразделении были около пяти человек с инвалидностью.

— Сначала они занимали такие должности, при которых не нужны были физические нагрузки. Но в конце всех забрали и кинули на передовую, — цитирует украинского пленного РИА Новости.

Он заявил, что ВСУ несут большие потери на Кременском направлении в том числе и из-за такого состава подразделений.

Также Евгений Иванников рассказал, что рядовые солдаты ВСУ видят хваленое западное вооружение только по телевизору, а сами воюют с автоматами 80-х годов. По его словам, до его пленения в ЛНР он ни разу не видел оружия от НАТО на своих позициях.

Украина Спецоперации Армия Инвалидность
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