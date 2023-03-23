Forbes: Банковская система РФ оказалась устойчивее западной благодаря действиям ЦБ

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Российские банки выглядят устойчивее, чем западные, которые столкнулись с кризисом. Об этом заявил колумнист Кеннет Рапоза в статье для издания Forbes.

— Российского банковского кризиса не случилось, в отличие от недавно произошедших событий с Silicon Valley Bank в Соединенных Штатах и Credit Suisse в Швейцарии. Рубль укрепился, а в банки не стоят очереди граждан, которые пытаются забрать свои деньги, — написал он в публикации.

Причину устойчивости банковой системы России эксперт видит в длительной работе Банка РФ во главе с Эльвирой Набиуллиной. Центробанк, отметил Рапоза, заранее устранил «слабые звенья» в банковской сфере, чем укрепил финансовое положение страны.

Также он привел слова инвестора Джима Роджерса, который заявлял, что падение курса рубля при введении санкций было временным, и уже в дальнейшем курс российской валюты поднялся.

— В этом случае рынок говорит мне, что кто-то в России что-то сделал правильно, — сказал Роджерс.

Банк России запретит использовать SWIFT для переводов внутри страны с 1 октября. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе регулятора. Использование SWIFT будет допускаться только при переводах за границу.