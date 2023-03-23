ABC: Встреча Путина и Си Цзиньпина в Москве доказывает «конец мирового порядка»

Фото: Администрация президента РФ

Встреча президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина в Москве доказывает «конец мирового порядка», в котором правила составляли западные страны. Об этом сообщил австралийский телеканал ABC.

— Эта встреча доказывает конец так называемого основанного на правилах Запада порядка. Это многополярный мир, — заявил аналитик Стэн Грэнт.

По его словам, порядок никогда и не был мировым. Ранее речь шла о порядке, в котором «правила составляли и нарушали западные державы». Эксперт считает, что конфликт на Украине — это одна из битв за мировой порядок. По его словам, многие страны сейчас сомневаются в полезности западноцентричного мира, который зачастую «жесткий и лицемерный».

— Мир разделен. Путин и Си Цзиньпин заключили пакт без ограничений, — высказался Грэнт.

При этом он указал на то, что Австралия выбрала сторону Запада, свидетельством этому является, в частности, партнерство AUKUS.

Сближение России и КНР является стратегической ошибкой администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Такое мнение высказал экс-директор ЦРУ и бывший госсекретарь Майк Помпео.