Экс-госсекретарь США Помпео: Сближение России и КНР стало стратегической ошибкой Байдена

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Сближение России и КНР является стратегической ошибкой администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Такое мнение высказал экс-директор ЦРУ и бывший госсекретарь Майк Помпео.

Он сказал, что попытки Белого дома представить незначительным визит председателя Китая Си Цзиньпина в Москву являются «огромной стратегической ошибкой».

— Администрация Байдена потерпела неудачу, они позволили русским и китайцам объединиться. Это представляет огромные риски для США и каждого гражданина, — заявил Помпео в эфире Fox News.

Он подчеркнул, что теперь два постоянных члена Совета безопасности ООН «объединились против США», что имеет негативные последствия для Америки.

— Экономическое взаимодействие между этими двумя странами важно. Это повлияет на США и на рабочие места по всей стране, и мы должны быть в абсолютной готовности дать отпор, — сказал экс-госсекретарь, передает РИА Новости.

Официальная встреча президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина состоялась в Кремле 21 марта. По итогам российско-китайских переговоров были подписаны совместные заявления о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 года и 14 договоров о развитии отношений обеих сторон. О главных итогах встречи лидеров двух государств — в материале «Вечерней Москвы».