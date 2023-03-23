Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Экс-госсекретарь США Помпео: Сближение России и КНР стало стратегической ошибкой Байдена

Юлия Курганова
В мире
Экс-госсекретарь США Помпео: Сближение России и КНР стало стратегической ошибкой Байдена
Фото: whitehouse

Сближение России и КНР является стратегической ошибкой администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Такое мнение высказал экс-директор ЦРУ и бывший госсекретарь Майк Помпео.

Он сказал, что попытки Белого дома представить незначительным визит председателя Китая Си Цзиньпина в Москву являются «огромной стратегической ошибкой».

— Администрация Байдена потерпела неудачу, они позволили русским и китайцам объединиться. Это представляет огромные риски для США и каждого гражданина, — заявил Помпео в эфире Fox News.

Он подчеркнул, что теперь два постоянных члена Совета безопасности ООН «объединились против США», что имеет негативные последствия для Америки.

— Экономическое взаимодействие между этими двумя странами важно. Это повлияет на США и на рабочие места по всей стране, и мы должны быть в абсолютной готовности дать отпор, — сказал экс-госсекретарь, передает РИА Новости.

Официальная встреча президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина состоялась в Кремле 21 марта. По итогам российско-китайских переговоров были подписаны совместные заявления о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 года и 14 договоров о развитии отношений обеих сторон. О главных итогах встречи лидеров двух государств — в материале «Вечерней Москвы».

Джо Байден Россия США Китай Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Будут ли следующие поколения читать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А мать-и-мачеха скоро зацветет: о чем говорят в московских автобусах

Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Все мнения
О проекте