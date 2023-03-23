В России создали способную маскировать тепловые объекты от дронов линзу-обманку «Щит»
В российской компании «Армакс» создали технологию «Щит», которая может скрывать тепловые объекты от дронов с тепловизором. Об этом рассказал генеральный директор организации Михаил Закроев.
Он сообщил, что технология представляет собой пленку, которой накрываются объекты на поверхности. На нее проецируется окружающая местность.
— Это своего рода линза-обманка. Наша технология позволяет «Щиту» скрывать под собой тепловые объекты от тепловизоров, — пояснил Закроев.
Компания уже провела успешные испытания с использованием беспилотника.
— Дрон летит, видит землю, знает, где находится человек, летает вокруг, но не видит объекта. Человек выходит из-под «Щита» — дрон его обнаруживает. Объекты, которые спрятаны под «Щитом», не будут видны даже из космоса, — добавил Закроев.
Компания планирует направить предложение в Министерство обороны России о применении технологии для проведения дальнейших испытаний, передает ТАСС.
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