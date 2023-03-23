Свыше 300 мероприятий пройдет в рамках Московской недели детской книги

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва, Ростовская набережная, 5 Карта всех событий

В период с 25 марта по 2 апреля в столице пройдет юбилейная Московская неделя детской книги. Об этом в четверг, 23 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

— Познакомиться с популярными детскими писателями и художниками-иллюстраторами, поучаствовать в литературных конкурсах и узнать о книжных новинках можно во время проведения юбилейной Московской недели детской книги, — говорится в сообщении.

В рамках события пройдет свыше 300 мероприятий. Например, 29 марта состоится встреча с драматургом и музыкантом Хельгой Патаки в Центральной городской детской библиотеке имени А. П. Гайдара. Горожане смогут узнать новую информацию о книгах автора, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В дни школьных каникул в Музее Победы состоятся экскурсионные программы и творческие мероприятия. Они продлятся вплоть до 26 марта.

9 февраля 1885 года в столице открылась первая публичная библиотека в стране — имени И. С. Тургенева. «Вечерняя Москва» узнала, как сегодня развивается библиотечная система города.