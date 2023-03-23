Московские школьники впервые представят спектакли в рамках акции «Ночь театров»

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Московские школьники впервые представят спектакли в рамках 11-й ежегодной общегородской акции «Ночь театров». Об этом в четверг, 23 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Участники Содружества школьных театров Москвы впервые присоединятся к 11-й ежегодной общегородской акции «Ночь театров». Спектакли представят шесть детских коллективов, — говорится в сообщении.

К примеру, педагогический театр подростков школы № 1534 «Академическая» представит спектакль на основе повести Юрия Олеши «Три толстяка». В свою очередь воспитанники детской театральной студии «Вдохновение» Дворца творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара продемонстрируют на сцене постановку для любителей творчества Антона Чехова — «Люди».

Акция «Ночь театров» для детей начнется 27 марта в 17:00 и завершится в 21:00, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, для юных горожан в столице пройдет юбилейная Московская неделя детской книги. С 25 марта по 2 апреля москвичи смогут познакомиться с популярными детскими писателями и художниками-иллюстраторами, а также поучаствовать в литературных конкурсах.

Для городских студентов 26 марта состоится «Студенческая театральная ночь» на сцене театра «МОСТ». 100 студентов непрофильных столичных вузов под руководством наставников представят спектакль «Островский. Герои в лицах».