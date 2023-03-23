Москвичей пригласили на тематические мероприятия в рамках Дня работника культуры

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва, сад культуры и отдыха имени Н.Э. Баумана Карта всех событий

В субботу, 25 марта, в столичных парках пройдут тематические мероприятия в честь Дня работника культуры. Об этом в четверг, 23 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Это праздник, объединяющий композиторов, музыкантов и певцов, актеров, художников, хореографов, режиссеров и сценаристов, писателей и поэтов, работников музеев и библиотек и многих других представителей культурных и творческих профессий, — говорится в сообщении.

Например, Сад имени Баумана в честь праздника приглашает москвичей на выставку работ современных художников и фотохудожников. Она состоится 25 марта с 12:00 до 13:00 в крытой беседке сада (возле грота). Экспозиция посвящена объектам культурного и исторического наследия Басманного района, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В воскресенье, 26 марта, городские студенты представят постановку в рамках «Студенческой театральной ночи» на сцене театра «МОСТ». Молодые горожане покажут зрителям спектакль «Островский. Герои в лицах».

В понедельник, 27 марта, московские школьники впервые представят спектакли в рамках 11-й ежегодной общегородской акции «Ночь театров». Мероприятие для детей начнется в 17:00 и завершится в 21:00.