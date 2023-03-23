Пешеходный переход через пути МЦД-1 построят в Беговом районе

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Москва, улица Бутырский Вал, 48 Карта всех событий

В столичном районе Беговой начнется строительство пешеходного перехода через пути Московского центрального диаметра (МЦД-1). Об этом в четверг, 23 марта, сообщила председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Анна Яковлева.

— Участок строительства располагается на территории районов Беговой и Тверской. Сооружение расположится поблизости от дома 48 на улице Бутырский Вал, — сказала она.

В ходе работ специалисты реконструируют пешеходную зону со стороны Бумажного проезда, устроят пешеходные дорожки и площадки, а также восстановят тротуар на улице Бутырский Вал, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов рассказал о реконструкции улично-дорожной сети на северо-востоке столицы. По его словам, реализация проектов улучшит доступность районов Алтуфьевский, Отрадное и Бибирево.

В столице собираются реализовать свыше 300 проектов по улучшению дорожной инфраструктуры. Планируется, что все проектные работы будут завершены в 2023 году.