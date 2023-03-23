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Медведев: Арест Путина за рубежом по решению МУС будет равносилен объявлению войны

Лейла Алиева
В мире
Медведев: Арест Путина за рубежом по решению МУС будет равносилен объявлению войны
Фото: Пресс-служба Госдумы

Выданный Международным уголовным судом (МУС) ордер на арест президента России Владимира Путина сопоставим с объявлением войны государству. Об этом в четверг, 23 марта, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

— Вот представим себе — понятно, что это ситуация, которая не реализуется никогда, но вот представим себе, что она реализовалась. Действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации! — подчеркнул он.

В случае ареста российского президента страна направит все имеющиеся средства в сторону Бундестага, включая офис канцлера Германии, передает слова Медведева ТАСС.

МУС 17 марта выдал ордеры на арест Владимира Путина и уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В документе говорится, что они якобы могут быть причастны к «военным преступлениям».

Комментируя данное решение, германский министр юстиции Марко Бушман заявил, что Путин будет арестован в случае его визита в Германию. По его словам, все страны, подчиняющиеся юрисдикции МУС, должны действовать в соответствии с его постановлением.

Дмитрий Медведев Владимир Путин Война
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