Москвичей пригласили на мероприятия по повышению уровня финансовой грамотности

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В конце марта и начале апреля в столице пройдут мероприятия по повышению уровня финансовой грамотности для детей, молодежи, их родителей, педагогов и наставников. Об этом в четверг, 23 марта, сообщила министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента финансов Елена Зяббарова.

— В прошлом году в столице прошло около 300 мероприятий по повышению финансовой грамотности. Они были организованы в разных районах города, на площадках городских библиотек, школ, вузов, центров социального обслуживания населения, — напомнила она.

Мероприятия стартуют в понедельник, 27 марта. Так, в 14:00 на площадке Московского центра качества образования пройдет день финансовой грамотности, где расскажут о том, как можно безопасно распоряжаться своими деньгами.

Для педагогов подготовили онлайн-вебинар 31 марта. Участники узнают о роли финансовой грамотности в современных образовательных стандартах, актуальных методиках, ресурсах и программах по финансовому просвещению. С полным списком мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

В середине февраля жителям столицы рассказали о современных финансовых пирамидах в рамках лектория «Финансовые пирамиды нашего времени: вклады на ветер».