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Медведев назвал Украину частью России

Араз Салехов
Политика
Медведев назвал Украину частью России
Фото: er.ru

Украина является частью России, однако РФ приходилось долгое время мириться с тем, что страны живут «в разных квартирах». Об этом в четверг, 23 марта, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ.

— Мало того, Украина — это вообще часть России, скажем по-честному, это часть России. Но в силу геополитических причин и в силу истории того, что произошло, мы долгое время мирились с тем, что мы живем в разных квартирах, — сказал он.

По словам политика, российскому государству приходится «считаться с этими выдуманными границами». Медведев подчеркнул, что нынешние украинские территории были населены «исконно русским населением» еще в период существования Российской империи, сообщает РИА Новости.

Также политик заявил о росте угрозы ядерного конфликта. По его мнению, поставки иностранного оружия на Украину приближают «ядерный апокалипсис».

В начале марта обозреватель National Review Ноа Ротман предрек раздел Украины на две части. По его мнению, страны Запада допускают раздел украинского государства на две части ради прекращения конфликта.

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