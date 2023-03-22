Медведев заявил о возросшей угрозе ядерного конфликта

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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о росте угрозы ядерного конфликта. Политик ответил на вопросы российских журналистов и пользователей социальных сетей.

— Миновала ли угроза ядерного конфликта? Она возросла. Каждый день поставок иностранного оружия на Украину приближает вот этот самый ядерный апокалипсис, — сообщил Медведев в фрагменте интервью, который он разместил в своем Telegram-канале.

21 марта стало известно о намерении Великобритании передать Украине снаряды, в которых содержится обедненный уран. Страна запланировала поставлять их с танками Challenger 2.

Президент России Владимир Путин ответил на заявление Великобритании. Он предупредил, что в таком случае РФ будет вынуждена действовать из-за начала применения Западом оружия с ядерным компонентом.

Обедненный уран повышает пробивную способность боеприпасов, а также оказывает негативное влияние на экологию и, как следствие, человеческий организм, объяснил в беседе с «Вечерней Москвой» военный эксперт Владимир Гундаров.