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Вооруженные силы России атакуют позиции украинской армии под Авдеевкой беспилотными аппаратами Mavic. Об этом стало известно в четверг, 23 марта.

Согласно предоставленным данным, в ходе боев солдаты национальной армии отслеживают местоположение противника и техники и сбрасывают осколочные гранаты.

При этом беспилотники играют огромную роль в боях под Донецком: они сохраняют жизни российским разведчикам и штурмовикам, позволяя корректировать артиллерийский огонь и атакуя позиции с воздуха, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

18 марта дрон-камикадзе «Ланцет» российского производства ликвидировал чешскую ракетную систему залпового огня (РСЗО) RM-70 на Авдеевском направлении. Боевую машину обнаружили расчеты беспилотников, затем по ней нанесли удар высокоточным барражирующим боеприпасом.

В России идет активная работа по созданию оборонной техники. Например, в стране появилась технология «Щит», которая может скрывать тепловые объекты от дронов с тепловизором. Технология представляет собой пленку, которой накрываются объекты на поверхности.