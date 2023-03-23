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Три человека погибли в результате ДТП с автобусом в Воронежской области

Лейла Алиева
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП с автобусом в Воронежской области
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В результате ДТП в Калачеевском районе Воронежской области погибли три человека, еще шесть пострадали. Об этом в четверг, 23 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел около 06:40 на 8-м километре автодороги Калач — Манино. Согласно предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Три пассажира автомобиля погибли, еще шесть человек, находившихся в автобусе, получили ранения различной степени тяжести.

Три человека погибли в результате ДТП с автобусом в Воронежской области Фото: Telegram / Полиция Воронежской области

— На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются личности пострадавших, а также все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.

Другое смертельное ДТП произошло в Туле. Там водитель микроавтобуса марки Volkswagen выехал на встречную полосу движения и врезался в фуру. От удара оба автомобиля перевернулись. В результате ДТП погибло девять человек.

Транспорт Смерть ДТП МВД Воронежская область
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