Как выбрать новую резину для автомобиля

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Выбирая новые летние шины, нужно найти баланс между ценой и качеством, чтобы обеспечить безопасность на дороге. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Михаил Колодочкин.

Цена — качество

По его мнению, выбирая новые летние шины, следует избегать чересчур недорогих предложений.

— При выборе шин для автомобиля необходимо учитывать свои финансовые возможности и анализировать предложения на рынке. Не стоит гоняться за раскрученными брендами, лучше выбрать среднее арифметическое. При этом не следует экономить на качестве резины, выбирая самые дешевые варианты. Они могут быть более шумными и менее устойчивыми на дороге, их тормозной путь может быть длиннее. Если раньше автовладелец ездил на дорогих шинах, то он заметит изменения, когда перейдет на более дешевые, — объяснил Колодочкин.

Дата выпуска

По мнению эксперта, вероятность нарваться на контрафактную резину в России не очень высока. При этом в магазинах могут предлагать шины, потерявшие свои свойства, предупредил Колодочкин.

— Вряд ли вы наткнетесь на контрафакт, покупая летние шины. Но, возможно, вам предложат шины, которые лежат на складе уже сто лет. Поэтому важно обращать внимание на дату выпуска. Если шины произведены более пяти лет назад, то их не стоит брать, либо цена должна быть соответствующей, — рассказал специалист.

При этом, если автовладелец ездит исключительно по бездорожью, то он может вовсе отказаться от замены шин, добавил собеседник «ВМ».

Он также подчеркнул, что в России не наблюдается дефицита шин. Во-первых, старые игроки рынка все еще распродают остатки, во-вторых, в магазинах появляются шины новых брендов, пояснил специалист.

Календарные сроки

Как отметил собеседник «ВМ», в ПДД указаны сроки перехода на летнюю резину, но они не являются жесткими правилами. Важно следить за прогнозом погоды и ориентироваться на реальную ситуацию на дорогах. Даже если температура на улице выше нуля, необходимо учитывать погодные условия, такие как дождь, снег и гололед.

— Не следует строго придерживаться календаря и менять зимние шины на летние сразу после окончания зимы. Лучше подольше использовать зимние шины, если погода не позволяет ездить на летней резине, — подчеркнул эксперт.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что нынешняя погода пока не предполагает переход на летнюю резину. По его словам, задуматься об отказе от зимней резины московским водителям стоит не раньше второй половины апреля.