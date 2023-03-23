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«Не самолет, а практически дом»: Пригожин рассказал о самом необычном полете в своей жизни

Лейла Алиева
Общество
«Не самолет, а практически дом»: Пригожин рассказал о самом необычном полете в своей жизни
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Российский продюсер Иосиф Пригожин рассказал о полете на самолете, который запомнился ему больше всего в жизни.

— Мы летели в Австралию — там у Валерии были гастроли. По пути приземлились на Бали, чтобы отснять клип «Капелька», и полетели дальше. Очень понравились «Сингапурские авиалинии». Это был не самолет, а практически дом, — признался он.

На воздушном судне имелись двуспальная кровать и все условия для приятного полета. Вначале супруги подумали, что плохо перенесут долгий полет, однако он оказался очень легким, а время прошло незаметно, передает Teleprogramma.pro.

Недавно Пригожин вспомнил, как певицу Валерию не хотели пускать на «Фабрику звезд». По его словам, соответствующий ультиматум выдвинула Первому каналу Алла Пугачева.

Помимо этого, именитый продюсер раскрыл тайну, которую долго скрывал от общественности. Пригожин признался, что в 1990-е сотрудничал с экс-солистом «Парка Горького» Николаем Носковым. Несмотря на потерю более трех миллионов долларов, продюсер не держит зла на своего бывшего подопечного.

Знаменитости Иосиф Пригожин Самолеты
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