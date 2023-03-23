Более 26 миллионов раз москвичи проехали на самокатах по городу в 2022 году

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В прошлом году жители столицы проехали на самокатах по городу 26,3 миллиона раз, что в три раза больше, чем в 2021 году. Об этом в четверг, 23 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Мы начинаем готовиться к запуску сезона проката, операторы уже расставляют первые самокаты в городе, — говорится в сообщении.

Прошлый год доказал, что самокаты являются удобной альтернативой транспорту. Граждане могут ездить на них по делам, на работу и учебу, а также добираться до дома и парков, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

С 1 марта 2023 года в России вступил в силу целый ряд крупных изменений. Среди них — появление ПДД для самокатов, повышение налога на сигареты, новые правила маркировки одежды и проверки водителей. Подробнее об этих и других нововведениях — в материале «Вечерней Москвы».

Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) теперь официально прописаны в ПДД. К СИМ относятся любые устройства, имеющие электрический двигатель (кроме электровелосипедов) и не менее одного колеса.