Названы самые недорогие зарубежные направления для отдыха на майских выходных

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Если озаботиться покупкой билетов уже сейчас, на майские праздники можно недорого слетать на отдых по нескольким зарубежным направлениям. Эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали, куда можно выгодно полететь за границу в начале мая.

Самые выгодные варианты доступны жителям Москвы: из российской столицы можно купить билет в Минск минимум за 4300 рублей или в Ургенч (город на западе Узбекистана) за 4700 рублей. Перелет в Ташкент обойдется в 8000 рублей. Также можно найти бюджетные рейсы в Бишкек, Гянджу, Бухару, Гюмри, Самарканд и Ереван.

Из Санкт-Петербурга менее чем за 10 тысяч рублей можно улететь в Минск, Ургенч, а также в один из древнейших городов Центральной Азии — Худжанд, передает Life.ru.

Специалисты также сравнили цены на авиабилеты в марте и апреле и сообщили, что самый существенный спад цен замечен на поездки в Лондон, где визит в апреле обойдется на 74,6 процента дешевле, чем в марте. Средняя стоимость перелета составляет 35 000 рублей, передает ФАН.

Согласно данным аналитиков, спрос на внутренний туризм на майские праздники в этом году вырос вдвое по сравнению с 2022 годом. Москвичи уже активно бронируют путевки. «Вечерняя Москва» узнала у руководителя турагентства Юлии Солис, где интересно и недорого отдохнуть в России.