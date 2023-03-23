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ВКС России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а»

Араз Салехов
Общество
ВКС России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а»
Фото: Роскосмос

Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» со спутником военного назначения с космодрома Плесецк. Об этом в четверг, 23 марта, сообщили в Минобороны.

— В четверг, 23 марта, с государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России, — говорится в сообщении Telegram-канала Минобороны России.

Пуск ракеты произошел в 09:40 по местному времени.

В начале февраля ракета-носитель «Протон-М» со спутником «Электро-Л» стартовала с космодрома Байконур. Головная часть отделилась от третьей ступени через 585 секунд после старта. Спутник был выведен на орбиту в течение нескольких часов разгонным блоком ДМ-03.

В декабре прошлого года ВКС России осуществили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. Это был третий за месяц пуск ракеты в интересах военного ведомства (Минобороны).

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