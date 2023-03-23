Сергей Собянин предложил москвичам оценить дизайн новых станций БКЛ в «Активном гражданине»

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Участники проекта «Активный гражданин» смогут выбрать самую красивую станцию Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом в четверг, 23 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В строительстве БКЛ участвовала вся Москва. Мы вместе голосовали за названия и дизайн станций. Потом с нетерпением ждали их открытия. Пришло время подвести итог нашей совместной работы и выбрать лучшие из девяти новых станций, открытых 1 марта 2023 года, — отметил он.

Среди станций БКЛ — «Марьина Роща», колонны которой украшены фарфоровыми чайниками, «Рижская» — со светящимися арками, а также «Сокольники», где изображены портреты первых строителей московского метро.

В рамках голосования москвичи смогут выбрать до трех станций БКЛ, написал глава города в своем Telegram-канале.

Открытие Большого кольца повлияет на всю транспортную инфраструктуру города. Всего за десять с небольшим лет в городе создали самую крупную подземную магистраль в мире. Какое влияние БКЛ оказывает на жизнь горожан — в материале «Вечерней Москвы».